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    Трамп намерен отказаться от пресс-брифингов из-за "фейковых СМИ"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (240)

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    Глава Белого дома заявил, что что "фейковые СМИ перевыполняют план", а история о "сговоре команды Трампа с русскими" была сфабрикована демократами, чтобы оправдать их поражение на выборах.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп предложил отказаться от брифингов для СМИ и заменить их рассылкой журналистам письменных ответов на вопросы, чтобы исключить искажения в сообщениях СМИ.

    "Так как я очень активный президент, у которого много всего происходит, невозможно, чтобы мои доверенные лица стояли на сцене и выполняли все с превосходной точностью", — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
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    "Возможно, лучшим вариантом стала бы отмена в дальнейшем всех "пресс-брифингов" и раздача письменных ответов, чтобы обеспечить точность", — добавил он.

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    Трамп также отметил, что "фейковые СМИ перевыполняют план", а история о "сговоре команды Трампа с русскими" была сфабрикована демократами, чтобы оправдать их поражение на выборах.

    Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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