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    Волошин: Трамп мирит Москву и Киев

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (31)

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    По мнению эксперта-международника Олега Волошина, в ближайшее время президент США Дональд Трамп проведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Петром Порошенко.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

    Кроме того, американский президент встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который также провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Среди главных тем разговора назывались Сирия и Украина.

    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin
    Приехал, сфотографировался. Климкин в гостях у Трампа

    По мнению эксперта-международника Олега Волошина, встреча Трампа с Лавровым была гораздо более продуктивной, чем короткое общение с главой украинского МИДа. Такое предложение он высказал на своей странице в Facebook.

    "Тиллерсон и Лавров должны были готовить встречу Трампа с Путиным. И не просто рукопожатие, а встречу с весомыми договоренностями. По Сирии, как минимум. В телефонном разговоре Путин попросил коллегу лично принять Лаврова, хотя (как пишет NYT) Обама последовательно отказывал в такой аудиенции. С Трампом Лавров вел 40 мин переговоры. Перед этим еще более долгие переговоры были с Тиллерсоном. А Климкину позволили обменяться парой фраз с Трампом. Причем даже сесть не предложили. Это что угодно, но не переговоры", — отметил Волошин.

    Эксперт уверен, что не за горами также встреча президента США с его украинским коллегой Петром Порошенко.

    "Трамп не ведет тайных дел с русскими, он мирит Москву и Киев. Кто против мира, а? Теперь я уверен, что встреча Порошенко с Трампом состоится. Операция прикрытия должна быть комплексной и масштабной. Может, и Пенса в Киев пришлют. Только с одними переговоры (причем со злостными нарушителями норм международного права, пытавшимися повлиять на выборы в США), а с другими улыбки и забавные фоточки. Хотя для наших политиков фото и нужны. У нас же всегда все ради пиара, а не результата. Как показала "блокада Донбасса", мы умеем прикрывать операции больших дядей", — резюмировал Волошин.

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