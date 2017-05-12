Волошин: Трамп мирит Москву и Киев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

Кроме того, американский президент встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который также провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Среди главных тем разговора назывались Сирия и Украина.

По мнению эксперта-международника Олега Волошина, встреча Трампа с Лавровым была гораздо более продуктивной, чем короткое общение с главой украинского МИДа. Такое предложение он высказал на своей странице в Facebook.

"Тиллерсон и Лавров должны были готовить встречу Трампа с Путиным. И не просто рукопожатие, а встречу с весомыми договоренностями. По Сирии, как минимум. В телефонном разговоре Путин попросил коллегу лично принять Лаврова, хотя (как пишет NYT) Обама последовательно отказывал в такой аудиенции. С Трампом Лавров вел 40 мин переговоры. Перед этим еще более долгие переговоры были с Тиллерсоном. А Климкину позволили обменяться парой фраз с Трампом. Причем даже сесть не предложили. Это что угодно, но не переговоры", — отметил Волошин.

Эксперт уверен, что не за горами также встреча президента США с его украинским коллегой Петром Порошенко.

"Трамп не ведет тайных дел с русскими, он мирит Москву и Киев. Кто против мира, а? Теперь я уверен, что встреча Порошенко с Трампом состоится. Операция прикрытия должна быть комплексной и масштабной. Может, и Пенса в Киев пришлют. Только с одними переговоры (причем со злостными нарушителями норм международного права, пытавшимися повлиять на выборы в США), а с другими улыбки и забавные фоточки. Хотя для наших политиков фото и нужны. У нас же всегда все ради пиара, а не результата. Как показала "блокада Донбасса", мы умеем прикрывать операции больших дядей", — резюмировал Волошин.

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