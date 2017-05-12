Что обсуждают в мире: "мирный" призыв Трампа, рекордный развод по-британски

РИА Новости Украина

"Давайте творить мир"

Американские СМИ, освещающие дипломатическую активность президента Дональда Трампа, отмечают перемену тона в отношениях с Украиной.

Трамп в четверг опубликовал фотографии своих встреч с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Павлом Климкиным, которые состоялись накануне.

"Вчера в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте творить мир!" — подписал Трамп фотографии, опубликованные в Twitter.

На одной фотографии Трамп стоит рядом с Лавровым, а на другой — сидит за столом в Овальном кабинете Белого дома, а рядом, опершись на стол руками, стоит Климкин. По мнению газеты Wall Street Journal, послание Трампа сигнализирует о перемене позиции Белого дома.

"Администрация Обамы редко призывала обе стороны к миру, предпочитая представлять себя защитником суверенитета Украины, требуя, чтобы Россия оставила Крым и прекратила поддержку вооруженных повстанцев в Донбассе", — пишет издание.

Кандидаты Макрона: новички или вторсырье?

Противоречивые мнения высказываются о списке кандидатов на предстоящие в июне во Франции парламентские выборы, который представило движение избранного президента Эммануэля Макрона.

Как заявил на пресс-конференции генсек движения Ришар Ферран, в первый список вошли 428 человек, поровну мужчин и женщин. По его словам, для 52% кандидатов политика является новым занятием, и они никогда не участвовали в выборах. Еще 147 кандидатов будут названы дополнительно.

Газета Washington Post пишет, что "переполненный новичками" список является символом политического ландшафта Пятой Республики — неустойчивого и потерявшего прежнюю форму.

Сам Ферран заявлял, что только 24 кандидата представляют депутатов прошлого созыва от Социалистической партии. Однако газета Monde указывает, что это число не учитывает многочисленные ошибки, в том числе сознательную ложь со стороны некоторых выдвиженцев.

Лидер центристской партии "Демократическое движение" (MoDem) Франсуа Байру, который считается одним из главных претендентов на кресло премьера, уже раскритиковал список как "переработку вторсырья Социалистической партии".

Ситуация вокруг увольнения главы ФБР все больше запутывается twitter.com/MaksFuckUkrainu "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

Газеты в США при обсуждении интервью президента Дональда Трампа телеканалу NBC отмечают, что оно еще больше запутало ситуацию вокруг резонансного увольнения директора ФБР Джеймса Коми.

Трамп отправил Коми в отставку во вторник, 9 мая. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса.

Газета New York Times указывает, что в интервью Трамп отбросил эту версию и сообщил, что намеревался уволить главу ведомства независимо от мнения других чиновников.

"Я собирался его уволить — это мое решение", — заявил Трамп, назвав Коми позером, который внес неразбериху в работу бюро.

Издание обращает внимание и на другие несостыковки в различных версиях деятельности ФБР. Так, представитель Белого дома заявляла, что Коми потерял доверие рядовых сотрудников ФБР, но исполняющий обязанности главы ведомства Эндрю Маккейб на слушаниях в сенате опроверг эти высказывания.

Washington Post отмечает, что директор ФБР назначается на 10 лет, и хотя президент страны может уволить его в любой момент, это грозит для Белого дома неприятными политическими последствиями, в случае если появятся обоснованные подозрения, что речь идет о воспрепятствовании работе правоохранительных структур.

Развод по-британски: рекордная компенсация @PavloKlimkin Пришел, увидел, ушел. Климкин посетил Белый дом

Суд в Лондоне назначил разведенной жене выходца из России компенсацию в размере 453 миллионов фунтов стерлингов — рекордную сумму в истории бракоразводных процессов в Соединенном Королевстве, пишет газета Telegraph.

Судья распорядился не раскрывать личность пары, на чем, по всей видимости, настаивала супруга, опасавшуюся за свою безопасность. По данным издания, речь идет о 61-летнем трейдере, выходце из кавказского региона, и его 44-летней супруге и матери двоих детей.

В суде распорядились передать женщине 41,5% всех семейных активов, хотя супруг настаивал, что сделал состояние еще до вступления в брак. При этом судья признал щедрость мужа, купившего жене драгоценности стоимостью 300 тысяч фунтов, предоставил ей возможность неограниченного использования двух кредитных карточек, а также яхты, самолета и вертолета.

Пара познакомилась в Москве в 1989 году и переехала в Лондон четыре года спустя, пишет газета. По данным издания, разведенный бизнесмен намерен вернуться в РФ, в связи с чем возникает вопрос, сможет ли его жена в действительности получить гигантскую сумму, назначенную ей британским судом.