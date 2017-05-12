Приехал, сфотографировался. Климкин в гостях у Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета — для РИА Новости Украина

Недобро пожаловать? РИА Новости Украина Евгений Котенко Корнейчук: Трамп через Климкина передал жирный намек Порошенко

В Киеве не скрывают радости просто по факту прошедших переговоров. "Мы получили четкие заверения в поддержке американской стороной суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Обсудили детально ситуацию на Донбассе, выполнение Минских договоренностей. Мы очень благодарны американской стороне за неизменную позицию в поддержке Украины…. Мы еще раз убедились в том, что мы имеем абсолютно четкую поддержку и понимание со стороны американской стороны, что является агрессией РФ и насколько она угрожающая", — отметила спикер украинского МИД Марьяна Беца.

Для тех, кто понимает дипломатический язык, заявление представляется весьма интересным — оно все построено на косвенной речи, на "понимании" украинской стороной каких-то моментов со стороны Трампа. Ни одной четкой американской позиции или хотя бы заверения. При этом проверить правильность "понимания" на основе американской позиции не представляется возможным, ибо американской позиции просто нет. На сайте Белого дома отсутствует (середина дня 11 апреля — Ред.) даже упоминание о встрече Трампа и Климкина, хотя о Лаврове, встречавшемся в тот же день, запись есть.

скриншот скрин сайта Белого дома

И это при том, что с формальной стороны у Лаврова и Климкина одинаковый статус (министры иностранных дел третьей державы), а с точки зрения западных СМИ и украинской пропаганды Климкин — министр союзной демократической Украины, а Лавров — представитель изолированной и агрессивной России.

Сидите ровно

К сожалению, для Киева, отсутствие упоминания Климкина на сайте Белого дома — не единственный символический и протокольный конфуз, который пришлось пережить украинскому министру в Вашингтоне. Буквально за несколько дней до встречи группа сенаторов из комитетов по иностранным делам и обороне (включая влиятельных Боба Менендеса и Джона Маккейна) пересилила собственное неприятие Трампа и обратилась к нему с просьбой. Они хотели, чтобы глава Белого дома встречался сначала с украинцами, а уж потом с русскими. "Нужно послать четкий сигнал, что США продолжают считать приоритетными наши отношения с долгосрочными союзниками, и продолжат линию на поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся агрессии", — говорили они. И если бы встреча Климкина с Трампом прошла бы до переговоров главы США с Лавровым, сигнал был бы послан. Более того, украинская пропаганда могла бы даже утверждать о каком-то донесении украинской позиции до Трампа или (чем черт не шутит) координации линий Вашингтона и Киева. Однако, к сожалению украинских политиков, Павел Климкин попал на аудиенцию после переговоров американского президента и российского министра, а значит, до Климкина донесли лишь итоги договоренностей по украинскому вопросу, или же (чем черт не шутит?) объяснили последствия невыполнения американских ЦУ.

И тут главный вопрос в том, какие это ценные указания (ЦУ)? По итогам встречи, конечно, никто их не раскрывал, однако догадаться не сложно. Ни для кого не секрет, что Лавров, с одной стороны, и Тиллерсон с Трампом с другой обсуждали будущие переговоры между Трампом и Путиным. В том числе и украинский вопрос. Дональд Трамп хочет обменять Украину (а точнее, прекращение американской поддержки украинского режима) на уступки со стороны Москвы в сирийском и/или иранском вопросах. Однако для того, чтобы хотя бы обсуждать эти уступки, Трамп должен доказать Путину что контролирует ситуацию в Киеве. В Москве, наблюдая за последними действиями Порошенко на Донбассе, в этом сильно сомневаются. Поэтому, вероятно, до Климкина донесли мысль о том, что нужно сидеть на Банковой ровно и не мешать. Более того, эту мысль до него донесли и Трамп с Тиллерсоном, и Пенс (что продемонстрировало консенсус внутри правящей элиты по украинскому вопросу).

Сами так встали

Впрочем, украинцам все же грех жаловаться. Во-первых, Белый дом повторил мысль о том, что "Москва должна соблюдать "Минск", а значит, Украина пока не продана. Во-вторых, Киев сам поставил себя в позицию "товара", когда отказался от стандартной для буферного государства тактики балансирования между сверхдержавами, и не только качнулся в сторону Запада, но и стал активно "продавать" себя в качестве антироссийского форпоста.

Эксперты не раз предупреждали о том, что российско-западные отношения в какой-то момент оттолкнутся от дна, и Украина попросту будет "продана Москве". Собственно, сейчас такой момент наступает. У Порошенко была возможность предотвратить худший сценарий, однако для этого нужно было занять более гибкую позицию по отношению к Трампу, Путину и гражданской войне на Украине, однако президент, опасаясь гнева неконтролируемой им радикальной части общественности, этого не сделал.

Наконец, как абсолютно верно отметила Марьяна Беца, "является большим успехом украинской дипломатии, что президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина". Тут читать нужно именно дословно — после полугода игнорирования американский президент наконец-то соизволил принять представителя украинской власти. Чем хотя бы намекнул всем внутренним противникам Порошенко, что украинский президент еще не до конца списанный актив, что бунтовать против него пока рано. Именно это, по сути, и было программой-минимум для пробившегося в Белый дом Павла Климкина. А значит, для "Порошенко и Ко" визит действительно стал успехом. Чего нельзя сказать об украинском государстве в целом.

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