"Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

В посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

Соцсети отреагировали на событие фотожабами.

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Ранее в пятницу депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье "госизмена", заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.