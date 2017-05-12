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    Фотоленты

    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (25)

    (обновлено: )42421
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    depo.ua
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    depo.ua
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
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    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    depo.ua
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/Yuriy_Tsibin
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
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    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/SdibqJgth
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/RuslanOstashko
    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
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    В посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

    Соцсети отреагировали на событие фотожабами.

    Читайте также: А где товарищ Климкин? Итоги "вашингтонских встреч" для Украины

    Ранее в пятницу депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье "госизмена", заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

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