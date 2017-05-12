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    Аналитика и комментарии

    Пришел, увидел, ушел. Климкин посетил Белый дом

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (22)

    (обновлено: )33710
    После завершения переговоров министр иностранных дел Павел Климкин проинформировал президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи в Белом доме.
    Павел Климкин и Майкл Пенс
    @PavloKlimkin

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил с ним ситуацию в Украине.

    В заявлении посольства Украины в США в Facebook говорится, что на встрече стороны обсуждали "дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов". Помимо Трампа и Климкина в переговорах участвовали посол Украины Валерий Чалый и вице-президент США Майкл Пенс.

    В заявлении на сайте Белого дома отмечается, что президент США "вновь подтвердил поддержку США Украине" и "его желание работать с украинскими партнерами в вопросе мирного урегулирования конфликта". При этом детали разговора не упоминаются. 

    Майкл Пенс, Павел Климкин, Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    А где товарищ Климкин? Итоги "вашингтонских встреч" для Украины

    В Вашингтоне 10 мая также состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

    В заявлении Белого дома говорится, что Пенс подчеркнул американскую "непоколебимую поддержку суверенитета" и "территориальной целостности" Украины и заявил о необходимости "мирного урегулирования конфликта", передает Голос Америки. 

    Сообщается, что стороны во время встречи детально обсудили развитие ситуации в Донбассе. На мероприятии вице-президент подчеркнул, что Минские соглашения "остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" в Украине, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

    Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и "противодействия российской агрессии".

    После завершения переговоров Климкин проинформировал президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи в Белом доме. Между тем, несмотря на усилия украинских дипломатов, дата возможной встречи президента Украины с президентом США пока не называлась. 

    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    Переговоры Пенса и Климкина проходили в среду на фоне встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, напоминают американские СМИ.

    Присоединение Крыма к России и кризис на востоке страны привели к волнам санкций. Как напоминает Голос Америки, в ходе предвыборной кампании Трамп подчеркивал необходимость улучшения отношений с Россией, что вызвало опасения у украинской стороны, что его администрация не будет поддерживать союзников в сложившихся условиях.

    "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к урегулированию в Донбассе. На встречах с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом поднимался вопрос об участии США в урегулировании на востоке Украины, в частности в "нормандском формате", — цитирует спикера МИД Украины Марьяну Беца DW.

    Напомним, Климкин ранее сообщил, что США могут присоединиться к "нормандскому формату".

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