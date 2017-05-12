Пришел, увидел, ушел. Климкин посетил Белый дом

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и обсудил с ним ситуацию в Украине.

В заявлении посольства Украины в США в Facebook говорится, что на встрече стороны обсуждали "дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов". Помимо Трампа и Климкина в переговорах участвовали посол Украины Валерий Чалый и вице-президент США Майкл Пенс.

В заявлении на сайте Белого дома отмечается, что президент США "вновь подтвердил поддержку США Украине" и "его желание работать с украинскими партнерами в вопросе мирного урегулирования конфликта". При этом детали разговора не упоминаются.

В Вашингтоне 10 мая также состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

В заявлении Белого дома говорится, что Пенс подчеркнул американскую "непоколебимую поддержку суверенитета" и "территориальной целостности" Украины и заявил о необходимости "мирного урегулирования конфликта", передает Голос Америки.

Сообщается, что стороны во время встречи детально обсудили развитие ситуации в Донбассе. На мероприятии вице-президент подчеркнул, что Минские соглашения "остаются наиболее реальным способом продвижения к миру" в Украине, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и "противодействия российской агрессии".

После завершения переговоров Климкин проинформировал президента Украины Петра Порошенко о результатах встречи в Белом доме. Между тем, несмотря на усилия украинских дипломатов, дата возможной встречи президента Украины с президентом США пока не называлась.

Переговоры Пенса и Климкина проходили в среду на фоне встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, напоминают американские СМИ.

Присоединение Крыма к России и кризис на востоке страны привели к волнам санкций. Как напоминает Голос Америки, в ходе предвыборной кампании Трамп подчеркивал необходимость улучшения отношений с Россией, что вызвало опасения у украинской стороны, что его администрация не будет поддерживать союзников в сложившихся условиях.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Вашингтон обсуждал возможность привлечения США к урегулированию в Донбассе. На встречах с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом поднимался вопрос об участии США в урегулировании на востоке Украины, в частности в "нормандском формате", — цитирует спикера МИД Украины Марьяну Беца DW.

Напомним, Климкин ранее сообщил, что США могут присоединиться к "нормандскому формату".