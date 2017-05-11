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    Политика

    Чалый сообщил подробности встречи Климкина и Трампа

    (обновлено: )19803
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, встреча в Белом доме произошла по инициативе украинской стороны и является свидетельством четкой позиции поддержки Украины.
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом состоялась по инициативе Киева, она свидетельствует о поддержке Украины со стороны Америки, считает глава украинской дипмиссии в США Валерий Чалый.

    Валерий Чалый. Майкл Пенс, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa
    Встреча Климкина с Трампом и Пенсом в Белом доме

    Ранее Трамп принял Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

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    "Это свидетельство четкой позиции поддержки Украины, сигналов, которые вы можете сейчас прочитать в официальных сообщениях Белого дома", — сказал Чалый в эфире телеканала "112 Украина", добавив, что у Киева "все скоординировано с американскими партнерами".

    Он отметил, что встреча с президентом США состоялась по инициативе украинской стороны.

    "Вы знаете, инициатива на самом деле была наша, потому что мы делали запрос о встречах высокого уровня здесь в Вашингтоне. Скажу честно, мы не делали запрос о встрече с государственным секретарем, потому что уже было две встречи министра иностранных дел… Визит имел свое наполнение", — добавил Чалый.

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    По его мнению, то, что американская сторона пошла на встречу, уже говорит о "взаимных партнерских отношениях" стратегического характера.

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