Климкин встретился с Трампом в Белом доме

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкин, сообщает посольство Украины в США.
Как отмечается, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
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"Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом. Стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии", — говорится в сообщении, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.
Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.
В посольстве сообщили, что "после проведенных встреч с высшим руководством США министр Климкин доложил об их результатах президенту Украины Петру Порошенко".
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Напомним, накануне американский президент встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла за закрытыми дверями.