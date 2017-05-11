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    Климкин встретился с Трампом в Белом доме

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (233)

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    Посольство Украины проинформировало, что во время встречи "стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе". Также сообщается, что Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию Белого дома в поддержке территориальной целостности Украины.
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкин, сообщает посольство Украины в США.

    Петр Порошенко
    Президент Украины
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    Как отмечается, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

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    "Перед этим состоялась встреча главы украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом. Стороны подробно обсудили развитие ситуации в Донбассе. Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию Администрации США в поддержке территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии", — говорится в сообщении, обнародованном на странице дипмиссии в Facebook.

    Во встречах также принял участие посол Украины в США Валерий Чалый.

    @ukr.embassy.usa
    Майкл Пенс, Валерий Чалый, Павел Климкин и Дональд Трамп (слева направо)

    В посольстве сообщили, что "после проведенных встреч с высшим руководством США министр Климкин доложил об их результатах президенту Украины Петру Порошенко".

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    Напомним, накануне американский президент встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла за закрытыми дверями. 

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