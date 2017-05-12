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    Климкин увидел во встрече с Трампом "политический сигнал"

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (27)

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    По словам министра внешнеполитического ведомства Украины, его встреча с Дональдом Трампом - "политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером".
    Майкл Пенс, Павел Климкин, Дональд Трамп (слева направо)
    @ukr.embassy.usa

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом сигналом, что Вашингтон продолжит и дальше поддерживать Украину.

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ
    twitter.com/MaksFuckUkrainu
    "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    "Что было очень важно для меня в Вашингтоне. Конечно, это политический сигнал о том, что Соединенные Штаты есть и будут нашим важнейшим другом, союзником и партнером. Это, конечно, очень важно, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину", — сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу.

    Читайте также: А где товарищ Климкин? Итоги "вашингтонских встреч" для Украины

    Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

    В пятницу депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье "госизмена", заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

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