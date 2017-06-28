В парке Walt Disney во Флориде появится "говорящий Трамп"

JEFF KOWALSKY / AFP

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Компания Walt Disney установит в крупнейшем парке развлечений недалеко от американского города Орландо, штат Флорида, говорящую фигуру президента США Дональда Трампа, сообщается на официальном сайте парка.

"Несмотря на некоторые сообщения в СМИ, президент Трамп в Зале президентов будет выступать с речью, как и любой другой президент с 1993 года. Мы тесно сотрудничаем с нынешним Белым домом, точно так же, как и с предыдущими администрациями. С президентом запланирована сессия звукозаписи", — написал представитель Disney Parks Томас Смит (Thomas Smith) на сайте парка. По его словам, аттракцион, в котором будет представлена фигура нынешнего американского лидера, откроется в 2017 году.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, ранее некоторые СМИ сообщали, что фигура Трампа в аттракционе будет неговорящей. В январе текущего года в интернете была создана онлайн-петиция, призывавшая организаторов парка не наделять фигуру американского президента способностью говорить.

Ранее американская компания выпустила необычные купальники с изображениями президента США и голливудских звезд.