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    В мире

    В США компания выпустила шокирующие купальники с Трампом

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    В коллекции странных купальников есть купальник-пицца, купальник-салями, купальник-мужской торс, купальник-мясо, купальник-скелет и другие реалистичные принты.
    В США компания выпустила шокирующие купальники с Трампом
    The telegraph

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина.  Американская компания Beloved Shirts выпустила необычные купальники с изображениями президентов США и России и голливудских звезд, сообщает газета The Telegraph.

    Рекорд по спуску на сноубордах и лыжах в купальниках установлен в Шерегеше
    Канал RT на Youtube
    Рекорд по спуску на сноубордах и лыжах в купальниках в Шерегеше

    Теперь за 50 долларов США можно натянуть на себя президента США Дональда Трампа, голливудского актера Николаса Кейджа и других.

    "Надев Дональда Трампа, с открытым ртом в районе пупка, с вами сфотографируется весь пляж. Или накормит. Тут, как повезет", — иронизирует издание.

    В коллекции странных купальников есть купальник-пицца, купальник-салями, купальник-мужской торс, купальник-мясо, купальник-скелет и другие реалистичные принты.

    Ранее сообщалось, что около 1,2 тысячи горнолыжников установили новый рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках на карнавале BoogelWoogel на горном курорте в Сочи.   

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