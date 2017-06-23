В США компания выпустила шокирующие купальники с Трампом

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Американская компания Beloved Shirts выпустила необычные купальники с изображениями президентов США и России и голливудских звезд, сообщает газета The Telegraph.

Теперь за 50 долларов США можно натянуть на себя президента США Дональда Трампа, голливудского актера Николаса Кейджа и других.

"Надев Дональда Трампа, с открытым ртом в районе пупка, с вами сфотографируется весь пляж. Или накормит. Тут, как повезет", — иронизирует издание.

В коллекции странных купальников есть купальник-пицца, купальник-салями, купальник-мужской торс, купальник-мясо, купальник-скелет и другие реалистичные принты.

Ранее сообщалось, что около 1,2 тысячи горнолыжников установили новый рекорд Гиннесса по массовому спуску с горы в купальниках на карнавале BoogelWoogel на горном курорте в Сочи.