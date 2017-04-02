В Сочи установили рекорд по спуску лыжников в купальниках с горы

В течение четырех дней в Сочи проходит высокогорный карнавал BoogelWoogel на горном курорте "Роза Хутор". В его рамках в субботу прошли три необычных спуска. Первым финишировал горнолыжный оркестр из музыкантов группы True Jazz Band под руководством шоумена Александра Пушного. Затем состоялся спуск "МАТЧ! Без Ограничений" с участием параатлета, призёра чемпионата мира и этапов Кубка мира по парасноуборду Серафима Пикалова и серебряного призера чемпионата России по парасноуборду Артема Безрукавого. Третьим спуском стала новая заявка на рекорд Гиннесса, призванная побить прошлогодний результат.

"Через сайт на рекорд по спуску в купальниках зарегистрировались практически 1,9 тысячи человек. В спуске участвовали около 1,2 тысячи горнолыжников и сноубордистов в купальных костюмах. Организаторы спусков вели видео- и фотофиксацию, которая в дальнейшем будет нотариально заверена", — говорится в сообщении.

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После того, как спуски состоялись, информация о количестве участников будет направлена в штаб-квартиру книги рекордов Гиннеса в Лондон для дальнейшей сверки и вынесения решения. Предыдущий рекорд Гиннеса по массовому спуску с горы в купальниках был поставлен 9 апреля 2016 года на курорте "Роза Хутор" 1008 лыжниками и сноубордистами в рамках первого карнавала BoogelWoogel. Это подтвердил официальный представитель штаб-квартиры Книги рекордов в Лондоне 20 февраля 2017 года.

По данным организаторов, этом году участники приехали на карнавал из Сочи, Краснодарского края, Москвы, Новосибирска, Владивостока, Красноярска, Междуреченска, Уфы, Казани, Борисоглебска, Кирова, Калуги, Воркуты, Нижнего Новгорода, Подольска, Ейска, Шахт, Донецка, Обнинска, Йошкар-Олы, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска, Норильска и Севастополя.

На карнавале одновременно работали более десяти фестивальных площадок. Кроме уже ставших традиционными прыжков на лыжах и сноубордах в бассейн, фестиваля уличной еды, красок холи и музыкальных концертов, в программу карнавала вошли битва профессиональных танцоров, школа веселого бега, профессиональный турнир по пляжному волейболу на снегу и спуск с горы на собранных участниками "болидах".