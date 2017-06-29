Песков: встреча Путина с Трампом не готовится, лидеры увидятся на G20

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Никакой встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не готовится, подвижек нет, лидеры увидятся на саммите "большой двадцатки" (G20), сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Святослав Цеголко в Twitter С Порошенко Трамп завысил ставки перед встречей с Путиным - Кирюхин

"Что касается подготовки встречи с Трампом, никакой встречи пока не готовится. Пока никаких подвижек нет", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в саммите "большой двадцатки" примут участие оба лидера, и "в любом случае там встретятся". "Но при этом, если говорить об организации отдельной встречи, то она пока не готовится", — уточнил Песков.

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Ранее Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано. Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

Ранее президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили в Белом доме возможности для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также план реформ и меры по борьбе с коррупцией, которые предпринимают украинские власти.