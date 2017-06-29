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    Песков: встреча Путина с Трампом не готовится, лидеры увидятся на G20

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    По словам пресс-секретаря президента РФ, российский и американский лидеры примут участие в саммите "большой двадцатки", и "в любом случае там встретятся".
    Дмитрий Песков
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Никакой встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не готовится, подвижек нет, лидеры увидятся на саммите "большой двадцатки" (G20), сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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    "Что касается подготовки встречи с Трампом, никакой встречи пока не готовится. Пока никаких подвижек нет", — сказал Песков.

    По словам пресс-секретаря главы государства, в саммите "большой двадцатки" примут участие оба лидера, и "в любом случае там встретятся". "Но при этом, если говорить об организации отдельной встречи, то она пока не готовится", — уточнил Песков.

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    Ранее Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано. Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

    Ранее президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили в Белом доме возможности для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также план реформ и меры по борьбе с коррупцией, которые предпринимают украинские власти.

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