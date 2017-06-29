Белый дом подтвердил первую встречу Трампа и Путина

Mandel NGAN / AFP

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге, сообщил журналистам советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"В ходе саммита G20 президент Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе … президентом России Путиным", — сказал Макмастер.

Также среди тех, с кем намерен встретиться Трамп, Макмастер назвал канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Великобритании Терезу Мэй, премьера Японии Синдзо Абе, председателя КНР Си Цзиньпина и других лидеров.

Отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Путиным, представитель администрации отметил, что "повестки пока нет", она, как и формат встречи, находится на стадии подготовки.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что никакой встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не готовится, подвижек нет, лидеры увидятся на саммите "большой двадцатки".

Саммит G20 пройдет 7-8 июля Гамбурге.