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    В мире

    Белый дом подтвердил первую встречу Трампа и Путина

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    В ходе саммита G20 американский президент проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе Владимиром Путиным, Терезой Мэй, Ангелой Меркель и Си Цзиньпином.
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге, сообщил журналистам советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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    "В ходе саммита G20 президент Трамп проведет встречи со многими мировыми лидерами, в том числе … президентом России Путиным", — сказал Макмастер.

    Также среди тех, с кем намерен встретиться Трамп, Макмастер назвал канцлера Германии Ангелу Меркель, премьера Великобритании Терезу Мэй, премьера Японии Синдзо Абе, председателя КНР Си Цзиньпина и других лидеров.

    Отвечая на вопросы журналистов о переговорах с Путиным, представитель администрации отметил, что "повестки пока нет", она, как и формат встречи, находится на стадии подготовки.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что никакой встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом не готовится, подвижек нет, лидеры увидятся на саммите "большой двадцатки".

    Саммит G20 пройдет 7-8 июля Гамбурге.

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