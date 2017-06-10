Белый дом думает над встречей Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Пока не принято решение о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20 в Гамбурге, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.

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"Мы еще не закончили работу над графиком и не приняли пока подобного решения", — сказал собеседник агентства.

Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности встречи Путина и президента Трампа, отметил, что "есть понимание", что она может состояться на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля, но подготовки не ведется и какой-либо конкретики нет.