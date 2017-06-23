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    Белый дом не исключает встречи Трампа и Путина "на полях" саммита G20

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    Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге. В Белом доме допускают, что встреча российского и американского президентов пройдет "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки".
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн – РИА Новости Украина. Белый дом не исключает встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным "на полях" предстоящего саммита "большой двадцатки", сообщил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

    "Мы не исключаем этого", — ответил он на вопрос журналистов, может ли такая встреча состояться.

    Президент Украины Петр Порошенко в США
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
    Визит Порошенко в США, или Климкин у Трампа – 2

    Саммит G20 пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

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    В минувшую среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано.

    Ранее президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп обсудили в Белом доме возможности для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, а также план реформ и меры по борьбе с коррупцией, которые предпринимают украинские власти.

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