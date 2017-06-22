The Washington Post: как Трамп обидел украинцев

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Когда президент Трамп во вторник приветствовал своего украинского коллегу Петра Порошенко в Белом доме, он допустил досадный промах, пишет Эдам Тейлор в статье для The Washington Post. "Это большая честь — находиться вместе с Петром Порошенко, президентом Украины, — сказал Трамп репортерам в Овальном кабинете. — Это та страна, в которой мы принимаем большое участие". При этом Трамп употребил слово "Ukraine" с определенным артиклем — "the Ukraine", отметил автор публикации.

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"Трамп был прав — Соединенные Штаты действительно уже давно и прочно связаны с Украиной. И определенный артикль с названием страны они употребляют тоже очень давно. Ошибка вполне понятна, но у многих украинцев она вызвала раздражение из-за неловкого геополитического подтекста", — продолжает Эдам Тейлор.

"Некоторые страны включают определенный артикль в свое название. Обычно это случается тогда, когда в нем упоминается географическое образование или политическая организация. Например, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Филиппины — все эти страны на английском языке произносятся с определенным артиклем, хотя он зачастую не считается официальной составляющей названия страны. Как сообщается в справочнике ЦРУ CIA World Fact Book, только Багамы и Гамбия официально включают "the" в свое название", — говорится в статье.

"В конституции и в других официальных документах слово Ukraine употребляется без определенного артикля. В украинском и русском языках вообще нет определенного артикля", — напомнил автор публикации. "Ukraine — это традиционное краткое и длинное название данной страны, — сказал в 2012 году BBC представитель украинского посольства в Лондоне. — Это название указано в украинской декларации о независимости и в конституции".

"Но в английском языке эта страна на протяжении десятилетий фигурирует с определенным артиклем. Артикль настолько укоренился, что после распада Советского Союза, когда Украина стала независимой, ей пришлось объяснять, что в ее названии нет "the". Большая часть информационных изданий согласилась с этим и внесла соответствующие коррективы", — отмечает Эдам Тейлор.

"Трудно понять, почему определенный артикль так прочно присоединился к названию Украины, но причины могут крыться в истории этой страны. В период с 1919 по 1991 годы Украина носила официальное название Украинская Советская Социалистическая Республика, и на английском языке это название имело определенный артикль. Возможно, именно в советский период к названию приклеилось "the". Еще одно объяснение может заключаться в этимологии слова "Украина", поскольку многие (но не все) ученые считают, что оно происходит от старославянского слова "окраина", — продолжает автор статьи.

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"Вот почему определенный артикль в названии Украины так раздражает многих украинцев. Эта ошибка подразумевает, что Украину можно характеризовать только по ее отношению к крупному соседу России и по господству Москвы над ней в годы Советского Союза и Российской империи. Добавляя определенный артикль к названию Украины, мы как бы выражаем сомнение в ее суверенитете", — пишет журналист The Washington Post, напоминая о ситуации с Крымом и Донбассом.

"Для Трампа, чье благожелательное отношение к Москве получило скандальную известность, это создает особую неловкость. Порошенко во вторник внешне не очень расстроился от его слов, но многие в Твиттере отметили допущенную оплошность. А бывший посол США в России Майкл Макфол указал на то, что выбор слов Трампа свидетельствует о его недостаточной информированности. Но как отмечают многие, другие американские лидеры тоже допускали эту ошибку, в том числе и бывший начальник Макфола Барак Обама, сделавший это в 2014 году", — напомнил Эдам Тейлор.