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    В Белом доме не подтверждают встречу Трампа с Путиным в Гамбурге

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (85)

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    Официальный представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что "на данный момент ничего объявить" не может по поводу возможной встречи американского и российского лидеров.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась ответить на вопрос журналистов, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге в рамках саммита G20.

    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    NICHOLAS KAMM / AFP
    Что получил Порошенко от встречи с Трампом, кроме фото на память?

    "На данный момент я ничего объявить не могу", — сказала Уолтерс.

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    Встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

    Напомним, на днях в Вашингтоне состоялась первая встреча президентом Украаны и США Петра Порошенко Дональда Трампа. По информации Белого дома, в ходе разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине, а также санкции против РФ. 

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