В Белом доме не подтверждают встречу Трампа с Путиным в Гамбурге

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась ответить на вопрос журналистов, встретятся ли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге в рамках саммита G20.
"На данный момент я ничего объявить не могу", — сказала Уолтерс.
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Встреча Путина и Трампа пока никак не готовится, на 7 июля в рамках саммита G20 еще ничего не запланировано, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
Напомним, на днях в Вашингтоне состоялась первая встреча президентом Украаны и США Петра Порошенко Дональда Трампа. По информации Белого дома, в ходе разговора главы двух государств обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией в Украине, а также санкции против РФ.