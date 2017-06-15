Против Трампа ведут расследование о воспрепятствовании правосудию - СМИ

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

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После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения Коми.

"Теперь эту работу взял на себя офис Мюллера, и первые назначенные интервью с представителями разведывательного сообщества указывают, что его команда активно работает с потенциальными свидетелями внутри и вне правительства… Эти интервью дают понять, что Мюллер рассматривает вопрос воспрепятствования правосудию не просто как спор президента и уволенного главы ФБР о том, кто что сказал", — пишет газета со ссылкой на американского чиновника.

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В свою очередь адвокат президента США Дональда Трампа возмущен утечкой о том, что против президента идет расследование в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Защитник назвал утечку "возмутительной, непростительной и противозаконной".