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    Против Трампа ведут расследование о воспрепятствовании правосудию - СМИ

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    Расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию было начато сразу после увольнения с поста главы ФБР Джеймса Коми.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование против президента Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Трамп уволил в мае директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

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    После этого в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию, заявив, что это находится в компетенции спецпрокурора.

    По данным неназванных источников газеты, расследование началось вскоре после увольнения Коми.

    "Теперь эту работу взял на себя офис Мюллера, и первые назначенные интервью с представителями разведывательного сообщества указывают, что его команда активно работает с потенциальными свидетелями внутри и вне правительства… Эти интервью дают понять, что Мюллер рассматривает вопрос воспрепятствования правосудию не просто как спор президента и уволенного главы ФБР о том, кто что сказал", — пишет газета со ссылкой на американского чиновника.

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    В свою очередь адвокат президента США Дональда Трампа возмущен утечкой о том, что против президента идет расследование в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Защитник назвал утечку "возмутительной, непростительной и противозаконной". 

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