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    В мире

    Администрация Трампа не будет снимать санкции с РФ

    (обновлено: )22410
    Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, нет никаких усилий с их стороны, чтобы снять антироссийские санкции:"Мы намерены исполнять существующие санкции во исполнении Минских соглашений".
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не собирается снимать существующие санкции с России.

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    Об этом он сказал, выступая в палате представителей США по расходам.

    "Позвольте мне заверить вас, нет никаких усилий с нашей стороны снять антироссийские санкции… Мы намерены исполнять существующие санкции во исполнении Минских соглашений", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии.

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