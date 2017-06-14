Администрация Трампа не будет снимать санкции с РФ

КИЕВ, 14 июн – РИА Новости Украина. Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Администрация президента США Дональда Трампа не собирается снимать существующие санкции с России.

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Об этом он сказал, выступая в палате представителей США по расходам.

"Позвольте мне заверить вас, нет никаких усилий с нашей стороны снять антироссийские санкции… Мы намерены исполнять существующие санкции во исполнении Минских соглашений", — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии.