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    Спорт

    Украинец взял "золото" на ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина

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    Как стало известно, спортсмен в финале набрал 431,75 балла. Вторым стал представитель Германии Патрик Хаусдинг (419,80), бронзу завоевал француз Матье Россе (412,95).
    Илья Кваша
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Украинский прыгун в воду Илья Кваша на чемпионате Европы в Киеве в прыжках с однометрового трамплина взял золотую медаль, информирует Р-Спорт.

    Смотрите также: Впервые в Киеве: чемпионат Европы по прыжкам в воду

    Как стало известно, спортсмен в финале набрал 431,75 балла. Вторым стал представитель Германии Патрик Хаусдинг (419,80), бронзу завоевал француз Матье Россе (412,95).

    Напомним, чемпионат Европы по прыжкам в воду стартовал в Киеве 12 июня и завершится 18 июня.

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