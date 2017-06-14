Украинец взял "золото" на ЧЕ в прыжках с однометрового трамплина

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Украинский прыгун в воду Илья Кваша на чемпионате Европы в Киеве в прыжках с однометрового трамплина взял золотую медаль, информирует Р-Спорт.

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Как стало известно, спортсмен в финале набрал 431,75 балла. Вторым стал представитель Германии Патрик Хаусдинг (419,80), бронзу завоевал француз Матье Россе (412,95).

Напомним, чемпионат Европы по прыжкам в воду стартовал в Киеве 12 июня и завершится 18 июня.