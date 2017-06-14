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    Покушение на сторонника Трампа: мужчина получил тяжелые ранения

    (обновлено: )16002
    Трамп также добавил, что Стив Скализ получил тяжелые ранения, но полностью восстановится. Мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии - пригорода Вашингтона.
    Стив Скализ и Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за развитием ситуации после вооруженного нападения на группу конгрессменов в Виргинии, и назвал случившееся "трагедией".

    ​"Вице-президент (Майк Пенс) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии и тесно отслеживаем ситуацию. Мы глубоко опечалены этой трагедией", — говорится в письменном заявлении Трампа.

    Трамп также добавил на своей странице в Twitter, что Стив Скализ получил тяжелые ранения, но полностью восстановится.

    Мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.

    Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в штате Виргиния по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.

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