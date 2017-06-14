Покушение на сторонника Трампа: мужчина получил тяжелые ранения

JIM WATSON / AFP

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что следит за развитием ситуации после вооруженного нападения на группу конгрессменов в Виргинии, и назвал случившееся "трагедией".

LO NUEVO Tiroteo en Washington: la policía reporta la detención de un sospechoso https://t.co/JRKoe2THOF pic.twitter.com/J0s984EGx2 — CNN en Español (@CNNEE) 14 июня 2017 г.

​"Вице-президент (Майк Пенс) и я в курсе инцидента со стрельбой в Виргинии и тесно отслеживаем ситуацию. Мы глубоко опечалены этой трагедией", — говорится в письменном заявлении Трампа.

Трамп также добавил на своей странице в Twitter, что Стив Скализ получил тяжелые ранения, но полностью восстановится.

Мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.

Сообщалось, что неизвестный открыл огонь в штате Виргиния по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.