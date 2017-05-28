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    В конгрессе США потребовали от Кушнера объяснений из-за канала связи с Россией

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    По словам члена комитета по иностранным делам в конгрессе США Кори Букера, советнику главы государства Джареду Кушнеру необходимо дать ответ по тому, что происходило в то время.
    Зять и советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер с королевой Иордании Ранией
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Демократы в конгрессе США хотят напрямую услышать от зятя и советника главы государства Джареда Кушнера комментарии по поводу сообщений, касающихся его намерения создать секретный канал связи с Россией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Газета Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с российским послом в США Сергеем Кисляком в небоскребе Trump Tower предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Дональда Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

    "Ему необходимо дать ответ по тому, что происходило в то время", — приводит агентство слова члена комитета по иностранным делам в конгрессе США Кори Букера.

    Адвокат Кушнера Джеми Гореликт ранее отметил, что его клиент готов ответить на вопросы ФБР и конгресса о своей роли в предвыборной кампании Дональда Трампа по делу о "связях с Россией", если они попросят об этом.

    В то же время министр внутренней безопасности США Джон Келли считает полезным наличие любых каналов связи с Россией.

    Агентство со ссылкой на источник отметило, что команда Трампа не чувствовала необходимости в создании секретного канала связи, как только кандидатура Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря была утверждена в начале февраля.

    Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

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