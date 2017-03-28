Зять Трампа Кушнер возглавил офис по инновациям при Белом доме

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

"Офис по американским инновациям будет реализовывать представления президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", — пояснил Спайсер.

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В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, уточнил он. Спайсер особо упомянул необходимость повысить эффективность работы министерства по делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что дочь 45-го президента США Иванка Трамп получит доступ к секретной информации и офис в Белом доме.