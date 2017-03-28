наверх
28.03.201703:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Зять Трампа Кушнер возглавил офис по инновациям при Белом доме

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (142)

    (обновлено: )901
    Джаред Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, сообщил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.
    Джаред Кушнер
    wikipedia

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и по совместительству советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил новый офис по инновациям при Белом доме, сообщил журналистам пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

    Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Lucy Nicholson
    Два месяца президента Трампа: от детской неожиданности до первого слова

    "Офис по американским инновациям будет реализовывать представления президента о том, как реализовывать широкий круг правительственных операций и услуг быстрее запланированного срока и дешевле установленного бюджета", — пояснил Спайсер.

    Читайте также — Первый госбюджет Трампа: сюрпризы и падения

    В частности, Кушнер будет заниматься модернизацией технологий в министерствах и ведомствах, уточнил он. Спайсер особо упомянул необходимость повысить эффективность работы министерства по делам ветеранов.

    Ранее сообщалось, что дочь 45-го президента США Иванка Трамп получит доступ к секретной информации и офис в Белом доме. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Эвакуация населения в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Встреча президента Петра Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске