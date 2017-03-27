Трамп подтвердил, что его дочь посетит Берлин по приглашению Меркель

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дочь Иванка посетит Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

Поездка Иванки Трамп состоится "очень скоро", сказал президент журналистам в ходе встречи с женщинами-предпринимателями в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Меркель пригласила дочь президента США на саммит "Женской двадцатки" W20, который пройдет в столице ФРГ в апреле.

Первая встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом состоялась 17 марта.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новой администрации США, хотя и не занимает официальных должностей. Ранее Politico со ссылкой на юриста Иванки Джейми Горелика сообщил, что она получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации.

По словам Горелика, Иванка Трамп станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы по различным вопросам. Муж Иванки Трамп Джаред Кушнер является одним из ближайших советников президента.

Ранее издание Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов.