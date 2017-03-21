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    Иванка Трамп получит доступ к секретной информации - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (122)

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    По словам юриста Джейми Горелика, дочь американского президента не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.
    Иванка Трамп
    REUTERS ike Blake

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Дочь президента США Иванка Трамп получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, сообщает издание Politico со ссылкой на ее юриста Джейми Горелика.

    Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп. Видео
    Канал Saturday Night Live на Youtube
    Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп

    Как сообщается, что Иванка Трамп не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.

    По словам Горелика, она станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы широкого спектра.

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    "Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации – это новая возможность", — сказал Горелик. По словам людей, близких к дочери президента США, Иванка не видит в своей новой роли ничего необычного – она долго работала рядом с отцом в Trump Organization и в качестве партнера в шоу "Кандидат".

    Ранее сообщалось, Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, занимающий пост старшего советника в Белом доме, заблокировали проект указа президента США по ограничению прав ЛГБТ-сообщества. Супруги также настояли на том, чтобы глава США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату.

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