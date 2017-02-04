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    Иванка Трамп с мужем заблокировали указ по ЛГБТ - СМИ

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (779)

    (обновлено: )13
    Как пишут СМИ, для Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 год. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту.
    Иванка Трамп
    REUTERS ike Blake

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

    Иванка Трамп с сыном
    Ivanka Trump, facebook
    Самый младший внук Трампа осваивает Белый дом

    По его данным, для Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещавший какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту, уточняет Politico.

    Неофициальный черновик указа циркулировал в Вашингтоне на протяжении последних дней. Джаред Кушнер был назначен советником Трампа, а дочь Иванка считается ближайшим неформальным советником отца. И Кушнер, и Иванка Трамп в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

    В Белом доме Politico заявили, что речь идет о черновике, который содержит "некоторые идеи", но не обязательно соответствует ходу мыслей Трампа и вряд ли мог быть подписан президентом.

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    При этом религиозные консерваторы надеются, что Трамп отменит указ Обамы. ЛГБТ-сообщество по-прежнему опасается, что Трамп установит "дискриминацию" геев. В США идет оживленная дискуссия о том, могут ли религиозные убеждения быть основанием для того, чтобы, например, отказывать геям в каких-либо услугах. Суды, как правило, занимают сторону клиентов-геев.

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