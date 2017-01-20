Раздел про ЛГБТ-движение исчез с сайта Белого дома - СМИ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации, удалили с официального сайта Белого Дома после инаугурации Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

По данным издания, доклад Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации также был удален.

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Как сообщается, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента. По данным газеты, в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.

Ранее бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что достижения в сфере прав ЛГБТ-сообщества в США не повернуть вспять.