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    Раздел про ЛГБТ-движение исчез с сайта Белого дома - СМИ

    (обновлено: )7631
    Представители американского ЛГБТ-сообщества неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Раздел, посвященный защите прав людей нетрадиционной сексуальной ориентации, удалили с официального сайта Белого Дома после инаугурации Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post.

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    По данным издания, доклад Министерства труда о защите прав работников нетрадиционной сексуальной ориентации также был удален.

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    Как сообщается, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно выражали беспокойство по поводу обеспечения своих прав после вступления в должность нового президента. По данным газеты, в ходе своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что выступает против однополых браков.

    Ранее бывший глава Белого дома Барак Обама заявил, что достижения в сфере прав ЛГБТ-сообщества в США не повернуть вспять. 

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