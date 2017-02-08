Сеть универмагов США отказалась закупать продукцию дочери Трампа Иванки

КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сеть универмагов Nordstrom за отказ продлять контракт с его дочерью Иванкой, выпускающей одежду, обувь и аксессуары под брендом Ivanka Trump.

"Nordstrom обошелся так нечестно с моей дочерью Иванкой. Она прекрасный человек – всегда побуждает меня на хорошие поступки! Ужасно!" — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

Ранее на прошлой неделе сеть американских универмагов Nordstrom отказалась продолжать продажу выпускаемой Иванкой одежды, сославшись на низкий спрос. При этом СМИ распространили электронное письмо, которое якобы получили все сотрудники сети, в котором отказ связывался с указом президента Трампа о временном ограничении на въезд в США из ряда стран.

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Затем об отказе продлить отношения с Иванкой заявила сеть люксовых универмагов Neiman Marcus. Решение также было мотивировано низким спросом на ее продукцию.

Бизнесмен Дональд Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года и вступил в должность 20 января. Еще во время предвыборной кампании возникали вопросы о том, удастся ли кандидату в случае победы избежать конфликта интересов между своей бизнес-империей и президентскими обязанностями. До вступления в должность Трамп передал правление своей компанией сыновьям, а свои активы передал в трастовое управление. Его отказ продать свою долю и таким образом полностью выйти из бизнеса вызвал шквал критики, которую отвергает как сам Трамп, так и его юристы.

Дочери Трампа от первого брака Иванке Трамп 35 лет, она долгое время была в руководстве компании своего отца Trump Organization. В декабре она заявила, что больше не будет руководить компанией по производству одежды Ivanka Trump, но будет связана с линией по производству украшений.