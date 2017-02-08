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    Сеть универмагов США отказалась закупать продукцию дочери Трампа Иванки

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    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (42)

    (обновлено: )13302
    На прошлой неделе сеть американских универмагов Nordstrom отказалась продолжать продажу выпускаемой Иванкой Трамп одежды, сославшись на низкий спрос. Президент США раскритиковал решение торговой сети.
    Дочь президента США Иванка Трамп
    Иванка Трамп, facebook

    КИЕВ, 8 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сеть универмагов Nordstrom за отказ продлять контракт с его дочерью Иванкой, выпускающей одежду, обувь и аксессуары под брендом Ivanka Trump.

    "Nordstrom обошелся так нечестно с моей дочерью Иванкой. Она прекрасный человек – всегда побуждает меня на хорошие поступки! Ужасно!" — написал президент в своем микроблоге в Twitter.

    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    @STsegolko
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    Ранее на прошлой неделе сеть американских универмагов Nordstrom отказалась продолжать продажу выпускаемой Иванкой одежды, сославшись на низкий спрос. При этом СМИ распространили электронное письмо, которое якобы получили все сотрудники сети, в котором отказ связывался с указом президента Трампа о временном ограничении на въезд в США из ряда стран.

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    Затем об отказе продлить отношения с Иванкой заявила сеть люксовых универмагов Neiman Marcus. Решение также было мотивировано низким спросом на ее продукцию.

    Бизнесмен Дональд Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2016 года и вступил в должность 20 января. Еще во время предвыборной кампании возникали вопросы о том, удастся ли кандидату в случае победы избежать конфликта интересов между своей бизнес-империей и президентскими обязанностями. До вступления в должность Трамп передал правление своей компанией сыновьям, а свои активы передал в трастовое управление. Его отказ продать свою долю и таким образом полностью выйти из бизнеса вызвал шквал критики, которую отвергает как сам Трамп, так и его юристы.

    Дочери Трампа от первого брака Иванке Трамп 35 лет, она долгое время была в руководстве компании своего отца Trump Organization. В декабре она заявила, что больше не будет руководить компанией по производству одежды Ivanka Trump, но будет связана с линией по производству украшений.

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