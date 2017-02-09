Иванка Трамп была доверителем дочерей Мердок, имеющих акций на $300 млн - СМИ

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщает, что дочь президента США Иванка Трамп входила в совет доверенных лиц, управляющим акциями компаний 21st Century Fox и News Corp, которые принадлежат дочерям медиамагната Руперта Мердока.

Собеседники издания рассказали, что дочь американского лидера несколько лет входила в совет, в котором числится пять человек. Официальный представитель Иванки Трамп сообщил изданию, что она вышла из состава совета 28 декабря прошлого года.

По данным издания, дочери Руперта Мердока, о которых идет речь — 25-летняя Грейс и 13-летняя Хлоя — владеют акциями корпораций 21st Century Fox и News Corp, ценность которых оценивается примерно в 300 миллионов долларов. Официальный представитель Мердока отказался давать комментарии по вопросу участия Иванки Трамп в совете доверенных лиц.

Как подчеркивает газета, дочь президента США не занимает официальных постов в Белом доме, однако иногда присутствует на встречах с Трампом и сопровождает его в поездках. Ее супруг Джаред Кушнер — советник нового американского президента.

Американский медиахолдинг 21st Century Fox возник в 2013 году в результате реорганизации и выделения из медиахолдинга News Corp. Самым крупным активом корпорации является киностудия 20th Century Fox, также владеет каналами Fox, Fox News Channel, Fox Business Network, National Geographic Channels, STAR India, 28 телевизионными станциями в США и более 300 международных каналами.

Холдинг принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку. Миллиардеру также уже принадлежит 39% телекомпании Sky, в 2010 году он предпринимал попытку приобрести оставшуюся долю. Однако сделка сорвалась. Бывший министр по делам бизнеса Великобритании Винс Кэйбл высказал мнение, что эта сделка должна быть тщательно проверена регуляторами, так как она может противоречить национальным интересам.