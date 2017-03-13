Пародия Скарлетт Йоханссон на Иванку Трамп

Актриса Скарлетт Йоханссон исполнила в вечернем шоу пародию на дочь президента США Дональда Трампа в программе Saturday Night Live на телеканале NBC.

"Всем известно ее имя. Все знают ее в лицо. Когда она входит в комнату, она приковывает к себе взгляды. Ее имя — Иванка. Такая женщина заслуживает особый парфюм, созданный специально для нее. Ведь она она прекрасна, она могущественна, она — соучастница", — говорится в ролике.

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"Соучастница" — аромат для женщины, которая может остановить все это, но не станет", — завершает видео закадровый голос.

Ранее сообщалось, что Йоханссон заняла первую строчку в рейтинге самых "кассовых" актеров уходящего года по версии журнала Forbes.