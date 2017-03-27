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    В мире

    Трамп назначит своего зятя главой нового отдела в Белом доме - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (140)

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    В функции нового управления войдут тщательное наблюдение за работой федеральной бюрократической системы и выполнение ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.
    Джаред Кушнер
    wikipedia

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник объявить об открытии нового подразделения в Белом доме с широкими полномочиями, которым будет руководить старший советник и его зять Джаред Кушнер, пишет издание Washington Post.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    По данным газеты, управление американской инновацией будет существовать как подразделение в западном крыле Белого дома и напрямую подчиняться Трампу. В функции управления войдут тщательное наблюдение за работой федеральной бюрократической системы и выполнение ключевых предвыборных обещаний Трампа, среди которых издание называет реформирование системы ухода за ветеранами и борьбу с опиоидной наркоманией.

    Штат управления составят бывшие коммерческие руководители, в задачи которых войдет внедрение свежих идей в работу правительства.

    Ранее издание Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет, предположительно, на сумму порядка 375 миллиардов долларов.

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