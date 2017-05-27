Зять Трампа предлагал послу РФ создать секретный канал связи - СМИ

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Посол РФ в США Сергей Кисляк обсуждал с зятем Дональда Трампа возможность установления секретного и защищенного канала связи между Москвой и Вашингтоном до инаугурации, утверждает Washington Post.

Издание, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, утверждает, что Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

На встрече, которая проходила 1 или 2 декабря, также присутствовал экс-советник президента нацбезопасности США Майкл Флинн, пишет газета, отмечая, что Кисляк был ошеломлен предложением использовать российское посольство или консульство для осуществления связи.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года. Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

По словам одного из адвокатов Кушнера Джейми Корелика, ранее тот "добровольно вызывался поделиться с конгрессом тем, что он знает об этих встречах, он сделает то же самое, если с ним свяжутся в связи с любым другим расследованием".

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ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Москве категорически отрицали обвинения во вмешательстве и называли подобные утверждения безосновательными.