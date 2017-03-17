Минюст США подал апелляцию на приостановку иммиграционного указа

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение американского суда о приостановке действия иммиграционного указа, сообщила в пятницу газета Washington Post.

По ее данным, "документы были поданы в федеральный суд штата Мэриленд". В материале это названо "попыткой спасти вторую версию указа после того, как два судьи в разных штатах сочли, что он может нарушать конституцию".

В среду стало известно, что судья на Гавайях приостановил по всей стране действие указа, который должен был вступить в силу в полночь четверга (06.00 по Киеву). Вскоре аналогичное решение было принято и судьей в штате Мэриленд.

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Трамп назвал данное решение политическим и пообещал дойти вплоть до Верховного суда США.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

Первый аналогичный указ Трамп подписал 27 января, то есть через неделю после своей инаугурации. В нем в "черный список" было включено семь государств, в том числе Ирак, который во второй версии был из него исключен.