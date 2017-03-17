Ноутбук с данными по нацбезопасности США украли из машины агента - СМИ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Ноутбук, содержащий чертежи Trump Tower, детали уголовного расследования об использовании Хиллари Клинтон личного сервера, а также другую информацию, касающуюся нацбезопасности, был украден из автомобиля агентства Секретной службы США в четверг в Нью-Йорке. Об этом в пятницу сообщает телеканал ABC.

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Власти США ведут поиски украденного устройства. Полиция надеется в оперативном порядке определить личность подозреваемого в краже при помощи записей видеонаблюдения, сообщили телеканалу источники.

Ранее сообщалось, что сайт WikiLeaks дал понять, что может в ближайшее время опубликовать документы о слежке американских спецслужб за канцлером ФРГ Ангелой Меркель.