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    В мире

    Турция уже не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по мигрантам

    (обновлено: )25940
    Как отмечается, Турция выполнила свою часть соглашения, но страны-участницы ЕС своих слов не сдержали. Европейские страны очевидно не могут занять объективную позицию по визовой либерализации для турецких граждан.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара больше не видит причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом, сообщило в среду агентство Рейтер.

    Министр также заявил, что Турция выполнила свою часть соглашения, но страны-участницы ЕС своих слов не сдержали. По его словам, уже ясно, что европейские страны очевидно не могут занять объективную и честную позицию по визовой либерализации для турецких граждан. Челик добавил, что пришло время пересмотреть миграционное соглашение с ЕС.

    Демонстранты подняли турецкий флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле
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    Турецкий флаг поднят над консульством Нидерландов в Стамбуле

    На прошлой неделе о возможности аннулирования соглашения с ЕС по мигрантам уже заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

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