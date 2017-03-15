Турция уже не видит причин придерживаться соглашения с ЕС по мигрантам

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара больше не видит причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом, сообщило в среду агентство Рейтер.

Министр также заявил, что Турция выполнила свою часть соглашения, но страны-участницы ЕС своих слов не сдержали. По его словам, уже ясно, что европейские страны очевидно не могут занять объективную и честную позицию по визовой либерализации для турецких граждан. Челик добавил, что пришло время пересмотреть миграционное соглашение с ЕС.

На прошлой неделе о возможности аннулирования соглашения с ЕС по мигрантам уже заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".