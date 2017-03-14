Турция пригрозила Нидерландам экономическими санкциями

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция может ввести экономические санкции в отношении Нидерландов, передает агентство Рейтер.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

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