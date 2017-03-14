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    Турция пригрозила Нидерландам экономическими санкциями

    Тема:

    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (30)

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    По информации СМИ, турецкий премьер Нуман Куртулмуш не исключает, что его страна введет экономические санкции в отношении Нидерландов.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция может ввести экономические санкции в отношении Нидерландов, передает агентство Рейтер.

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    Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы проинформировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

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