Турция отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил об отмене всех дипломатических рейсов из Нидерландов, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным телеканала, Куртулмуш также заявил об отмене всех государственных встреч на высоком уровне с представителями Нидерландов. Отмечается, что это касается мероприятий министерского уровня и выше.

Кроме того, вице-премьер Турции рекомендовал парламенту страны отменить дружественные соглашения между Анкарой и Амстердамом.

Ранее власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать граждан Турции в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась и министр по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска. Чавушоглу, находясь во французском городе Мец, назвал Нидерланды "столицей фашизма".

Позже Турция в дипломатической ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях. Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что Анкара "несомненно" введет санкции в отношении Нидерландов на фоне разгорающегося дипломатического скандала.