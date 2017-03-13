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    Турция в ноте Нидерландам заявила о нарушении Венской конвенции - СМИ

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    Политический скандал между Нидерландами и Турцией (21)

    (обновлено: )10501
    В дипломатической ноте Турции утверждается, что полицейское вмешательство в мирные демонстрации в Нидерландах было непропорционально, и Турция требует предоставить информацию о пострадавших гражданах Турции.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Турция направила Нидерландам дипломатическую ноту, в которой утверждается, что страна нарушила Венскую конвенцию о дипломатических и консульских отношениях, а также призвала принять меры в связи с неправомерными действиями полиции в отношении граждан Турции, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел страны.

    Посольство Нидерландов в Анкаре и консульство в Стамбуле остаются в осаде
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    Диппредставительства Нидерландов в Турции остаются в осаде

    По данным источников, МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов. В дипломатической ноте Турции также утверждается, что полицейское вмешательство в мирные демонстрации было непропорционально, и Турция требует предоставить информацию о пострадавших гражданах Турции. Там содержится и призыв к правовым мерам в отношении полиции Нидерландов.

    Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

    Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны.

    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Ранее полиция голландского Роттердама задержала 12 участников протеста у здания турецкого консульства из-за беспорядков. Собравшиеся протестовали против запрета властей Нидерландов на въезд в страну главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

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