наверх
12.03.201710:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    В мире

    Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

    (обновлено: )16910
    Министр села на частный самолет, выделенный министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, который участвовал в ряде мероприятий в Германии.
    Фатма Бетюль Сайян Кайа
    uinp.info

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Высланная из Нидерландов министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайа вылетела из немецкого Кёльна в Стамбул, сообщает агентство Anadolu.

    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме. Видео
    Канал RT на Youtube
    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме

    Читайте также: Весенне-зимние цены: все выше, выше и выше, а потом снова вверх

    Министр села на частный самолет, выделенный министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, который участвовал в ряде мероприятий в Германии.

    Напомним, власти Нидерландов объявили Кайя, собиравшуюся выступить на митинге в поддержку турецкого референдума, "нежелательным иностранцем". Полиция сопроводила турецкого министра к границе с ФРГ.

    Кайя собиралась из Германии отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку в стране самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, также собиравшегося выступить на митинге. Кайя поехала в Роттердам несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были к тому времени отменены.

    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

    Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля дату референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Тайипом Эрдоганом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Уголь
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Роман Насиров. Архивное фото
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина против России: суд в Гааге