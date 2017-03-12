Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Высланная из Нидерландов министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайа вылетела из немецкого Кёльна в Стамбул, сообщает агентство Anadolu.

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Министр села на частный самолет, выделенный министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, который участвовал в ряде мероприятий в Германии.

Напомним, власти Нидерландов объявили Кайя, собиравшуюся выступить на митинге в поддержку турецкого референдума, "нежелательным иностранцем". Полиция сопроводила турецкого министра к границе с ФРГ.

Кайя собиралась из Германии отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку в стране самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, также собиравшегося выступить на митинге. Кайя поехала в Роттердам несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были к тому времени отменены.

Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

Высший избирательный совет Турции назначил на 16 апреля дату референдума по пакету изменений в конституцию Турции, которые изменяют форму правления с парламентской на президентскую. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Тайипом Эрдоганом.