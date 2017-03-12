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    Дубинки и водометы. Разгон демонстрации турков в Роттердаме

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    Полиция голландского Роттердама использовала силу для разгона собравшихся у турецкого консульства демонстрантов, протестующих против мер властей Нидерландов по отношению к членам правительства Турции.
    Канал RT на Youtube

    Против демонстрантов – представителей турецкой диаспоры в Нидерландах – были применены дубинки. К разгону митингующих была также привлечена конная полиция. Демонстранты были оттеснены от здания турецкого консульства, но не прекратили свою акцию и продолжают скандировать лозунги с осуждением действий властей Нидерландов.

    В субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра.

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    Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

    Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета Чавушоглу. Кайя поехала в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

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