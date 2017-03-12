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    Власти Нидерландов объявили министра Турции "нежелательным иностранцем"

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    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    @ntv

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Власти Нидерландов объявили  "нежелательным иностранцем" и выпроводят ее из страны, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на голландские СМИ.

    Эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко
    Обозреватель
    Украина-Турция: безвиз без загранпаспорта

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    Сообщается, что полиция сопроводит турецкого министра обратно к границе с ФРГ.

    Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Кайя намеревалась отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

    @ntv
    Министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя

    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

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