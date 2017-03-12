Власти Нидерландов объявили министра Турции "нежелательным иностранцем"

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Власти Нидерландов объявили "нежелательным иностранцем" и выпроводят ее из страны, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на голландские СМИ.

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Сообщается, что полиция сопроводит турецкого министра обратно к границе с ФРГ.

Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Кайя намеревалась отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

@ntv Министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя

Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Проезд был также запрещен турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.