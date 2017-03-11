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    Турция заблокировала дипмиссии Нидерландов

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    По информации источника в МИД Турции, по соображениям безопасности входы и выходы в посольство Нидерландов в Анкаре и генконсульство в Стамбуле заблокированы.
    Турция заблокировала дипмиссии Нидерландов
    @ntv

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Турецкая полиция перекрыла проход в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле по соображениям безопасности после отмены властями Нидерландов визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

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    "По соображениям безопасности входы и выходы в посольство Нидерландов в Анкаре и генконсульство в Стамбуле заблокированы", — сообщил собеседник агентства.

    В субботу Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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