Турция заблокировала дипмиссии Нидерландов

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Турецкая полиция перекрыла проход в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле по соображениям безопасности после отмены властями Нидерландов визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

Читайте также: Mediapart: почему в Украине новая власть, а ничего не меняется?

"По соображениям безопасности входы и выходы в посольство Нидерландов в Анкаре и генконсульство в Стамбуле заблокированы", — сообщил собеседник агентства.

В субботу Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.