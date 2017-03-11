МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов – СМИ

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Нидерландов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны.

Чавушоглу намеревался посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Как заявил позже мэр голландского города Ахмед Абуталеб, запланированный в Роттердаме агитационный митинг с участием министра иностранных дел Турции не состоится в связи с тем, что владелец участка, где планировалось проведение мероприятия, отозвал разрешение на проведение акции. В пятницу мэр подчеркнул, что власти страны не разрешат главе МИД участвовать в митинге во время визита в страну.

В субботу глава МИД Турции заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи "с угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита в страну турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать в МИД посла Бельгии, выразив недовольство встречей премьер-министра королевства с руководством организаций левого толка, которые занимаются мониторингом действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения.