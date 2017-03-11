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    МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов – СМИ

    (обновлено: )26
    Согласно информации, нидерландское правительство отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу в связи "с угрозой общественному порядку и безопасности".
    Флаг Турции
    flickr.com/ kriskaer

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Нидерландов. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Итоги встречи глав Генштабов Турции, России и США в Анталье

    Чавушоглу намеревался посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Как заявил позже мэр голландского города Ахмед Абуталеб, запланированный в Роттердаме агитационный митинг с участием министра иностранных дел Турции не состоится в связи с тем, что владелец участка, где планировалось проведение мероприятия, отозвал разрешение на проведение акции. В пятницу мэр подчеркнул, что власти страны не разрешат главе МИД участвовать в митинге во время визита в страну.

    В субботу глава МИД Турции заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи "с угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита в страну турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.

    Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать в МИД посла Бельгии, выразив недовольство встречей премьер-министра королевства с руководством организаций левого толка, которые занимаются мониторингом действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения.

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