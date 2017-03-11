Турция приостановила паромное сообщение с Крымом

КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Турция решила прекратить паромное сообщение с Крымом, сообщил директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов. По его словам, турецкие порты уже две недели закрыты для крымских судов.

"Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели", — сказал РИА Гвоздилов.

По его словам, причин своего решения турецкая сторона не уточняет. В Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

Гвоздилов подчеркнул, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.

Напомним, паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года. Тогда первый российский паром "Варяг" вышел из порта Севастополя в Зонгулдак.