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    Турция приостановила паромное сообщение с Крымом

    (обновлено: )6701
    Как сообщил директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство", приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.
    Мост султана Явуза Селима через Босфор в Стамбуле
    Sabah

    КИЕВ, 11 мар – РИА Новости Украина. Турция решила прекратить паромное сообщение с Крымом, сообщил директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов. По его словам, турецкие порты уже две недели закрыты для крымских судов.

    Флаг Ирана
    flickr.com/ Blondin Rikard
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    "Паромное сообщение с Турцией пока приостановлено… Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели", — сказал РИА Гвоздилов.

    По его словам, причин своего решения турецкая сторона не уточняет. В Турцию из Крыма ходило несколько паромов.

    Гвоздилов подчеркнул, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.

    Напомним, паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в конце октября прошлого года. Тогда первый российский паром "Варяг" вышел из порта Севастополя в Зонгулдак.

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