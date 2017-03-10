Итоги встречи глав Генштабов Турции, России и США в Анталье

РИА Новости Украина

7 марта в турецкой Анталье состоялась встреча глав генеральных штабов США, России и Турции. На мероприятии состоялось обсуждение вопросов по безопасности в Сирии и Ираке.

Политолог, эксперт в области международных отношений и права Месут Хаккы Чашин в интервью Sputnik Türkiye прокомментировал итоги встречи, подчеркнув важность функционирования трехстороннего механизма сотрудничества Турции, России и США по урегулированию в Сирии.

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Указывая на важность того факта, что главы Генштабов США и России встретились на территории Турции, Чашын сказал: "Во времена Холодной войны двумя лидерами блоков НАТО и Варшавского Договора являлись США и СССР, Турция же представляла собой самую важную крепость на южном фланге НАТО. С исторической точки зрения очень важным является тот факт, что заседание начальников Генштабов трех стран, прошедшее в Анталье, стало местом, где Турция и Россия проводили переговоры не как враги, не как соперники, но как партнеры. Ряд экспертов полагает, что Россия в ходе этого заседания сыграла роль посредника между Турцией и США. Есть мнение, что начальники Генштабов Турции и США встретились в Анталье, чтобы предотвратить возможное столкновение "на суше" в Манбидже. Я считаю, что переговоры, прошедшие под председательством г-на Хулуси Акара (глава Генштаба Турции – Ред) в Анталье, являются первым в своем роде примером в военной истории НАТО и Турции, это чрезвычайно важно и с политической точки зрения".

Говоря о том, что трехсторонние переговоры смогут внести значительный вклад в ход дипломатических переговоров в Женеве и Астане, Чашин отметил, что на повестке переговоров начальников Генштабов мог обсуждаться и вопрос проведения операции в Ракке. "Эта встреча проходила на фоне важных событий на сирийской территории. Успешное продвижение сирийских правительственных войск к Манбиджу оказалось большой неожиданностью. Существует точка зрения, согласно которой Россия, выступив в качестве посредника в вопросе передачи части территорий Манбиджа правительственным войскам Сирии, предотвратила столкновение между Турцией и США. Здесь возникает вопрос о том, существовало ли какое-то совместное российско-американское соглашение. Заявление американских военных властей, которое звучало так: "По данному вопросу мы были проинформированы российской стороной", свидетельствует о наличии договоренности между США и Россией. Судя по всему, на встрече глав Генштабов трех стран детально обсуждался вопрос проведения операции по освобождению Ракки. В качестве возможных сценариев развития событий можно рассматривать проведение Вооруженными силами Турции вместе с американскими отрядами особого назначения и силами пешмерга совместной операции в Ракке. Возможно также, что Турция решит оказывать поддержку в проведении операции с военной базы в Инджирлике, что в операции примут участие ВВС России. Насколько реальны эти предположения покажет время, однако бесспорно одно: очень важна работа трехстороннего механизма, предложенного ранее господином Путиным. Встреча трех ключевых игроков в сирийском вопросе — России, Турции и США является важным шагом на пути установления мира в Сирии".

Чашин прокомментировал предстоящую 10 марта встречу Эрдогана и Путина. По его словам, на повестке обсуждения двух лидеров может оказаться вопрос сотрудничества Турции и России в области оборонной промышленности: "Если принимать во внимание тот факт, что основной целью визита является открытие путей для развития стратегического и экономического сотрудничества Турции и России, если посмотреть на сделанные министром обороны РФ заявления, я думаю, что стороны обсудят развивающееся сотрудничество Турции и России в области оборонной промышленности, в частности, закупки систем С-400. Вероятно, будет затрагиваться тема энергетического сотрудничества между Турцией и Россией. Я полагаю, что ускорение получит и проект "Турецкий поток", и атомная электростанция Аккую… Думаю, что Эрдоган и Путин выступят с неожиданными посланиями как для народов двух стран, так и для мировой общественности. Я уверен, что в ходе данной встречи будут найдены новые пути решения для обеспечения мира в регионе, пути налаживания мира и стабильности в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и на Кавказе".