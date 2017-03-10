Путин признался, что раньше отдыхал в Турции

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции, как и многие россияне, и у него остались только самые хорошие воспоминания.

"Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции. Но и для нас, для России, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания", — сказал Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Ранее Путин сообщил, что что Россия и Турция должны не только восстановить прежний уровень торгово-экономического сотрудничества, но и пойти дальше.