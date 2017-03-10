наверх
10.03.201719:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.39- 0.12
  • USD26.91- 0.05
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин признался, что раньше отдыхал в Турции

    (обновлено: )2820
    Глава российского государства Владимир Путин отметил, что от отдыха в Турции у него остались самые добрые и хорошие чувства и хорошие воспоминания.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции, как и многие россияне, и у него остались только самые хорошие воспоминания.

    "Туристический поток в Турцию из России — это существенный фактор в экономике Турции. Но и для нас, для России, для россиян, это очень важная составляющая нашей жизни за последние годы стала. Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда ещё не работал здесь, в Москве, в Кремле. У меня от этого отдыха самые добрые и хорошие чувства остались и хорошие воспоминания", — сказал Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Читайте также: Рудяков: языковыми квотами на ТВ власть нарушает права граждан

    Ранее Путин сообщил, что что Россия и Турция должны не только восстановить прежний уровень торгово-экономического сотрудничества, но и пойти дальше.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Уголь
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти
    Роман Насиров
    Зря болел. Арест и дело Насирова
    Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Архивное фото
    Украина против России: суд в Гааге