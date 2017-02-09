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    Нетаньяху обвинил Бельгию в антиизраильском курсе и велел вызвать посла

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    Во время визита в еврейское государство премьер-министр Бельгии встретился с лидерами движений, которые их оппоненты обвиняют в подрыве международной репутации Израиля и создании угрозы судебного преследования военных и политиков.
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху
    Associated Press Baz Ratner

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать в МИД посла Бельгии, выразив недовольство встречей премьер-министра королевства с руководством организаций левого толка, которые занимаются мониторингом действий израильских силовиков на палестинских территориях и предают огласке выявленные правонарушения.

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    Во время визита в еврейское государство премьер-министр Бельгии Шарль Мишель встретился с лидерами "Бецелем" и "Шоврим Штика" — движений, которые их оппоненты обвиняют в подрыве международной репутации Израиля и создании угрозы судебного преследования военных и политиков.

    "Нетаньяху поручил МИД вызвать для разъяснений посла Бельгии в Израиле. Израиль негативно расценивает… встречу премьер-министра Бельгии, находящегося в Израиле, с лидерами "Шоврим Штика" и "Бецелем". В Бельгии по-прежнему в силе инициативы генерального прокурора предать суду высокопоставленных должностных лиц, в том числе Ципи Ливни и офицеров Армии обороны Израиля", — заявила канцелярия премьера.

    Против экс-главы МИД Ливни, которая сейчас является одним из лидеров левоцентристской оппозиции, в Бельгии подан иск в связи с военной операцией, которую проводил Израиль в секторе Газа зимой 2008-2009 годов. Истцы обвиняют ее и еще ряд израильских представителей, занимавших в то время ответственные посты, в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Считается, что угроза ареста заставила Ливни в январе отменить визит в Брюссель.

    "Бельгийское правительство должно решить, хочет ли оно изменить свою политику или намерено продолжать антиизраильский курс", — говорится в пресс-релизе.

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    Нетаньяху также распорядился "продвигать законопроект, препятствующий финансированию иностранными государствами неправительственных организаций, которые наносят вред солдатам Армии обороны Израиля", сообщила канцелярия.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон в феврале.

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