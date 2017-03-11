Сотрудничая с Украиной, Турция компенсирует экономические убытки - Ярошенко

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Украинцы смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам, так же как и турки в Украину. При этом такое решение принято пока только на уровне Кабмина. В соответствующем распоряжении правительства говорится, что без виз смогут ездить в Турцию украинцы, у которых есть внутренние паспорта в виде ID-карт. При этом граждане двух стран смогут находиться на территории другого государств 90 дней в течение полугода.

Насколько важен этот шаг правительства для двусторонних отношений, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, представитель Международного центра перспективных исследований Евгений Ярошенко.

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"Для Турции тут важным является туризм, который является важной составляющей ВВП этой страны. Как раз за счет резкого увеличения количества украинских туристов будет много в чем зависеть экономика. И также за последний год ухудшилась экономическая ситуация в Турции. По некоторым данным, турецкая лира девальвировала на 22%, и поэтому такое техническое решение об упрощении поездок по внутренним паспортам, его целью является ускорение такого обмена с тем, чтобы за счет сотрудничества с Украиной компенсировать экономические убытки", — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, соглашение о ЗСТ больше выгодно Канаде, чем Украине.