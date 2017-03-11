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    Турция объявила "нежелательным" возвращение в страну посла Нидерландов – МИД

    (обновлено: )20510
    Отмена визита главы МИД Турции в Нидерланды названа в заявлении "неприличным" и "постыдным" шагом. Согласно заявлению, он будет иметь серьезные последствия для двухсторонних отношений.
    Флаг Турецкой Республики
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В МИД Турции объявили нежелательным возвращение в страну в течение некоторого времени посла Нидерландов, находящегося в отпуске. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в субботу вечером.

    Президент Турции Тайип Эрдоган
    REUTERS Huseyin Aldemir
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    В субботу Чавушоглу планировал посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды. После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности" из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.

    "Временный поверенный в делах Нидерландов в Турции был вызван в наш МИД, ему был заявлен наш протест в связи с решением нидерландского правительства. Ему было заявлено также, что мы не желаем возвращения к своим обязанностям в течение некоторого времени посла Нидерландов, который находится в отпуске за пределами Турции", — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

    Отмена визита главы МИД Турции в Нидерланды названа в заявлении "неприличным" и "постыдным" шагом, который наносит ущерб европейским ценностям, демократии и будет иметь серьезные последствия для двухсторонних отношений.

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